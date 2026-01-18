Bafodé Diakité raconte son altercation avec Rüdiger à propos de son haleine

On a enfin le fin mot de ce chambrage. Lors de l’exploit européen de Lille contre le Real Madrid en octobre 2024 (1-0), Bafodé Diakité s’était fait remarquer lors d’une embrouille qu’il avait eue avec Antonio Rüdiger. Le désormais ex-défenseur de LOSC s’était moqué de l’haleine de son adversaire. Lors d’un entretien pour Canal+, le joueur de Bournemouth a raconté pourquoi il avait fait ce geste.

TM pour SOFOOT.com