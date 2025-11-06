Strasbourg domine difficilement Häcken et intègre le top 8
Häcken 1-2 Strasbourg
Buts : Enciso (21 e ), Godo (60 e ) pour les Alsaciens // Dembe (62e) pour
Au forceps.…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Strasbourg domine difficilement Häcken et intègre le top 8
Buts : Enciso (21 e ), Godo (60 e ) pour les Alsaciens // Dembe (62e) pour
Au forceps.…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Lucide. Après la quatrième défaite consécutive en Ligue Europa et un seizième match d’affilée sans gagner en Coupe d’Europe , l’entraîneur de Nice, Franck Haise, n’a pas mâché ses mots en conférence de presse : « Au-delà des erreurs individuelles, tout le monde ... Lire la suite
Des fessés et des nuls. Tandis que l’OL se cassait les dents sur le Bétis (2-0), la Roma a enfoncé encore un peu plus les Glasgow Rangers , bons derniers de cette Ligue Europa, grâce à des réalisations de Matias Soulé et Lorenzo Pellegrini (0-2). Dans le même temps, ... Lire la suite
Ne jamais cracher sur une bonne nouvelle quand on est dans le dur. En plein cauchemar en Ligue Europa, Nice a enchaîné un 16 e match d’affilée sans gagner en Coupe d’Europe et une quatrième défaite de rang cette saison dans la compétition , en s’inclinant à domicile ... Lire la suite
Sans Corentin Tolisso et avec plusieurs jeunes au coup d'envoi, l'OL n'a pas pu ramener un autre résultat qu'une défaite contre le Betis d'Antony (2-0). La première cette saison en Ligue Europa, où Lyon reste calé dans le top 8 à la moitié du chemin. Real Betis ... Lire la suite
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer