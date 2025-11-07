Strasbourg bloqué en Suède à cause du brouillard
La tuile.
Après leur victoire arrachée au forceps face à la valeureuse équipe d’Häcken (1-2), les Strasbourgeois n’ont pas pu repartir de la Suède. Liam Rosenior et sa troupe n’ont en effet pas pu décoller en raison des conditions météo, dont le brouillard . Conséquence, ces derniers vont devoir dormir ce jeudi soir à Göteborg et tenteront de rallier la France vendredi matin.…
TM pour SOFOOT.com
