Strasbourg a recruté plus d’une équipe cet été
Chelsea 2.0 jusqu’au bout.
L’été a été très, très chaud à Strasbourg. Avec l’entrée dans la multipropriété BlueCo, la belle saison dernière en Ligue 1 et la qualification en Ligue Conférence cette semaine, le Racing est définitivement entré dans une nouvelle ère . Alors, pour fêter ça, quoi de mieux que de prendre exemple sur son nouveau grand frère, Chelsea, en empilant les joueurs ?…
EL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer