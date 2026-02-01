Pour Steven Gerrard, Hugo Ekitiké ressemble à un champion du monde espagnol
Bienvenue aux nostalgiques, aux amoureux de l’ancien Liverpool. Interrogé par TNT Sports au sujet d’Hugo Ekitiké, actuellement en pleine forme avec les Reds , Steven Gerrard a sorti la valise à compliments et a regardé derrière pour offrir une comparaison assez flatteuse pour le Français.
"I just love playing football, whether I assist or score" ❤️ Hugo Ekitike reacts after a standout performance for Liverpool 👏 🎙️ @lynseyhipgrave1 | 📺 @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/mPUKMTV2Gn…
FC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
