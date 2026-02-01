 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pour Steven Gerrard, Hugo Ekitiké ressemble à un champion du monde espagnol
information fournie par So Foot 01/02/2026 à 14:14

Pour Steven Gerrard, Hugo Ekitiké ressemble à un champion du monde espagnol

Pour Steven Gerrard, Hugo Ekitiké ressemble à un champion du monde espagnol

Bienvenue aux nostalgiques, aux amoureux de l’ancien Liverpool. Interrogé par TNT Sports au sujet d’Hugo Ekitiké, actuellement en pleine forme avec les Reds , Steven Gerrard a sorti la valise à compliments et a regardé derrière pour offrir une comparaison assez flatteuse pour le Français.

"I just love playing football, whether I assist or score" ❤️ Hugo Ekitike reacts after a standout performance for Liverpool 👏 🎙️ @lynseyhipgrave1 | 📺 @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/mPUKMTV2Gn…

FC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Open d'Australie
    Tennis-Alcaraz vainqueur en Australie, plus jeune joueur à réaliser le Grand Chelem en carrière
    information fournie par Reuters 01.02.2026 13:54 

    Carlos Alcaraz a remporté dimanche son premier Open d'Australie grâce à sa victoire en finale face à Novak Djokovic (2-6, 6-2, 6-3, 7-5), devenant le plus ‍jeune joueur à réussir le Grand Chelem en carrière à 22 ans et 272 jours. L'Espagnol, vainqueur de son septième ... Lire la suite

  • L'Espagnol Carlos Alcaraz celebrates a remporté dimanche à Mebourne son premier Open d'Australie face à Novak Djokovic ( AFP / Martin KEEP )
    Tennis: Carlos Alcaraz remporte l'Open d'Australie en battant Novak Djokovic
    information fournie par AFP 01.02.2026 13:44 

    Le N.1 mondial Carlos Alcaraz a remporté dimanche son premier Open d'Australie, son septième titre du Grand Chelem, en battant le Serbe Novak Djokovic (4e) 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 en finale à Melbourne. À 22 ans et 272 jours, l'Espagnol devient le plus jeune joueur ... Lire la suite

  • Arne Slot raconte le retour d’Ibrahima Konaté
    Arne Slot raconte le retour d’Ibrahima Konaté
    information fournie par So Foot 01.02.2026 12:49 

    Un but, de l’émotion et des larmes. Le retour d’Ibrahima Konaté avec Liverpool lors de la victoire des Reds contre Newcastle à l’occasion de la 24 e journée de Premier League a fait du bruit, dans le bon sens du terme. D’autant que le défenseur, qui a perdu son ... Lire la suite

  • Daniel Bravo suspendu
    Daniel Bravo suspendu
    information fournie par So Foot 01.02.2026 12:48 

    Après les excuses, la punition. À la suite de ses propos polémiques pendant le match opposant l’Olympique de Marseille au Paris FC à l’occasion de la vingtième journée de Ligue 1 et qui s’est terminé par un nul à quatre buts, Daniel Bravo a été suspendu de ses ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank