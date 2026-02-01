 Aller au contenu principal
Arne Slot raconte le retour d’Ibrahima Konaté
information fournie par So Foot 01/02/2026 à 12:49

Un but, de l’émotion et des larmes. Le retour d’Ibrahima Konaté avec Liverpool lors de la victoire des Reds contre Newcastle à l’occasion de la 24 e journée de Premier League a fait du bruit, dans le bon sens du terme. D’autant que le défenseur, qui a perdu son père quelques jours plus tôt, aurait dû s’absenter plus longtemps selon Arne Slot (qui a parlé d’un « match exceptionnel » ).

"Ibou said he wanted to come back earlier than planned and help the team, that's what he did today" ❤️ Arne Slot shows his support to Ibrahima Konaté 🙌 pic.twitter.com/snYd1ottdM…

