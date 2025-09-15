Steve Mandanda rejoint Canal+ comme consultant
Il aura vite zappé.
Cinq jours seulement après avoir officialisé sa retraite sportive, Steve Mandanda a déjà retrouvé un job . Le champion du monde 2018 rejoint Canal+ en tant que consultant pour les soirées de Ligue des champions . L’ancien gardien du Havre, l’OM, Crystal Palace et Rennes apportera son regard d’expert sur les matchs, avec un focus particulier sur les rencontres de Marseille.…
SF pour SOFOOT.com
