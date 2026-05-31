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Sterling arrêté et soupçonné d'avoir conduit sous stupéfiants
information fournie par So Foot 31/05/2026 à 13:49

Sterling arrêté et soupçonné d'avoir conduit sous stupéfiants

Sterling arrêté et soupçonné d'avoir conduit sous stupéfiants

C’est dur. Jeudi matin, l’international anglais Raheem Sterling a été arrêté au volant d’une Lambroghini dans la région de l’Hampshire, au sud-ouest de Londres. « Le conducteur, un homme de 31 ans originaire du Berkshire, a été arrêté pour conduite sous l’influence de stupéfiants, conduite dangereuse, possession de drogue et refus de se soumettre à un test d’alcoolémie, » a raconté le Guardian.

Une « dépression psychologique incommensurable »

Si Raheem Sterling a été libéré sous caution et que le joueur est encore présumé innocent, cet événement, qui a fait la une du Sun ce dimanche, révèle le mal-être dans lequel est plongé l’ancien prodige . Une source a en effet indiqué au journal que l’ailier souffrait d’une « dépression psychologique incommensurable » , après deux années « extrêmement difficiles. » Elle ajoute : « Comment un international anglais prolifique, qui a mené l’équipe d’Angleterre à des sommets significatifs au cours de la dernière décennie, a-t-il pu se sentir inutile, oublié ? »

UL pour SOFOOT.com

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