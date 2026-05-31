Les Parisiens ont quitté Budapest
Avec un invité surprise. La délégation parisienne s’est envolée ! Elle a quitté Budapest peu après 14 heures. Un petit retard sur la programmation de la journée est à prévoir. Les joueurs, qui portent des tee-shirts « Back to back », doivent arriver à Paris peu après 16 heures ce dimanche, après un peu plus de 2 heures d’avion.
Capitaines à bord. 🏆✈️@qatarairways pic.twitter.com/ObyY5bZBc8…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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