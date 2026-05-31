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La maire du VIIIe arrondissement de Paris ne souhaite pas de rassemblement
information fournie par So Foot 31/05/2026 à 14:24

La maire du VIIIe arrondissement de Paris ne souhaite pas de rassemblement

La maire du VIIIe arrondissement de Paris ne souhaite pas de rassemblement

Zéro, zéro, alors qu’il y a eu un, un. La mairie du VIII ème arrondissement de Paris a réclamé le « zéro rassemblement » sur les Champs-Élysées. Catherine Lécuyer, maire (LR) du quartier, a publié un long communiqué dénonçant les débordements survenus après la victoire du PSG en finale de Ligue des champions contre Arsenal, ce samedi soir.

« L’inacceptable s’est produit. Samedi soir, en marge de la finale de la Ligue des champions opposant le Paris Saint-Germain à Arsenal, l’avenue des Champs-Élysées et ses abords ont cessé d’être un espace de fête pour devenir une arène de guérilla urbaine, pose l’édile. Puisqu’il est impossible de célébrer un match sans basculer dans l’émeute, la seule réponse de bon sens est une nouvelle doctrine : le zéro rassemblement. » 780 personnes ont été interpellées.…

UL pour SOFOOT.com

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