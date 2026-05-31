En direct : les célébrations du sacre du PSG

En direct : les célébrations du sacre du PSG

Paris est magique, tellement qu'il faut bien un live pour raconter tout ce qu'il se passe, de Budapest à Paris, lors de cette folle journée de célébrations de la deuxième Ligue des champions du PSG.

15h04 : un gros programme attend les Parisiens : la délégation parisienne va parader sur le Champ-de-Mars, qui a ouvert au public à 14 heures. 90 000 personnes sont attendues. Les joueurs iront ensuite à l’Élysée. Emmanuel Macron les recevra pour une garden party . Enfin, à partir de 19h30, le Parc des Princes accueille et fête ses héros, 24 heures après les avoir admiré sur écran géant.

15h03 : Mathieu, de retour de Budapest, nous indique que les Parisiens ont décollé à 14h20, heure française. La journée va être longue.…

Par Ulysse Llamas, Léna Bernard et pour SOFOOT.com