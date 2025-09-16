Stéphanie Frappart : une glissade et des brimades

Une appréciation erronée de Stéphanie Frappart, aux commandes de la VAR pour Rennes-Lyon, a provoqué un tollé d’indignations, pour beaucoup drapées de pur sexisme. Une séquence supplémentaire pour nourrir le feuilleton malsain de l’arbitrage. Car l’effort de transparence a l’inconvénient d’exposer encore plus ses sifflets.

Lundi soir, dans son récap hebdomadaire, la direction de l’arbitrage a reconnu que le Rennais Anthony Rouault « aurait dû être exclu pour s’être rendu coupable d’une faute grossière et [que] l’intervention de l’assistance vidéo à l’arbitrage était attendue » . La diffusion de la vidéo de l’échange entre la cabine de visionnage et l’arbitre de champ, M. Ruddy Buquet, a enfoncé le clou. Présente derrière son écran, Stéphanie Frappart a ainsi lâché un « C’est haut mais ça ne reste pas, ça glisse » , concernant la semelle sur Khalis Merah.

<iframe loading="lazy" title="J4 - Stade Rennais FC v Olympique Lyonnais (18e)" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/TDujPRi3q_8?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com