Stéphane Ziani refuse le poste de coordinateur sportif du FCN
Nouveau plot twist au FC Nantes.
Si l’entraîneur de Canaris, Luís Castro , a été maintenu en poste au moins jusqu’à la trêve, le club cherche à retaper son organigramme. Pour lui succéder, les dirigeants ont d’abord pensé à Will Still, ancien coach de Reims et de Lens, évincé de Southampton début novembre, mais la piste a été avortée lundi.…
CM pour SOFOOT.com
