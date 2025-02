Stéphane Dumont : « On est en contact régulier avec le City Group »

Quatre points après neuf journées : tel était le bilan désastreux de l’ESTAC jusqu’à novembre en Ligue 2. Petit à petit, le club champenois a fini par remonter à la surface, patiemment, mais surtout collectivement. Stéphane Dumont, son entraîneur, décortique les étapes alors que Troyes pourrait s’offrir un quart de finale de Coupe de France ce mardi soir.

Stéphane, à quel point la nette victoire troyenne sur Caen samedi dernier (3-0) est une grande bouffée d’air frais ?

Je ne sais pas si c’est un soulagement. Sincèrement, je trouve que c’est la continuité de ce qu’on fait depuis un petit moment. On a eu une période un peu plus difficile en matière de résultat la semaine précédente (deux défaites 0-1 en quatre jours face à Annecy et Laval, NDLR) . Cela est certainement dû à un enchaînement de matchs tous les trois jours, quelque chose qu’on avait du mal à maîtriser. Et, surtout, on a dû s’employer psychologiquement et physiquement pour sortir Rennes (16 e de finale de Coupe de France, 1-0, NDLR) . Avec les blessures du moment, cela a laissé un peu de traces. On a été un peu moins tranchant et fringant face à Annecy et Laval. Même si, contre Annecy, on est tombés face à un gardien (Florian Escales) en état de grâce ce jour-là. Mais la victoire de Caen fait du bien, ça permet de ne pas douter et de continuer à avancer.…

Propos recueillis par Timothé Crépin pour SOFOOT.com