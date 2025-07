Statkraft va réduire ses effectifs après une perte trimestrielle

( NTB / CORNELIUS POPPE )

Le plus grand producteur européen d'énergies renouvelables, le groupe public norvégien Statkraft, va tailler dans ses effectifs dans le cadre d'un plan de réduction des coûts, a-t-il annoncé mardi, en présentant une perte trimestrielle.

Actif dans l'hydroélectrique, l'éolien, le solaire et le gaz naturel, Statkraft qui emploie quelque 7.000 personnes dans une vingtaine de pays a choisi de se concentrer sur un nombre restreint de technologies et d'espaces géographiques depuis l'arrivée à sa tête de Birgitte Ringstad Vartdal en avril 2024.

Au deuxième trimestre, Statkraft a essuyé une perte nette de 6,5 milliards de couronnes (545 millions d'euros) contre une perte de 992 millions de couronnes un an plus tôt.

C'est essentiellement imputable à des dépréciations d'actifs, à hauteur de 6,3 milliards de couronnes, liées à la révision à la baisse des prévisions de prix de l'électricité à long terme, notamment en Europe du Nord, a expliqué le groupe dans son rapport trimestriel.

"Malheureusement, les changements que nous mettons en œuvre entraîneront des suppressions de postes", a déclaré Mme Ringstad Vartdal, citée dans un communiqué.

Le groupe n'a pas fourni plus de détails sur ce point.

Dans ses efforts visant à réduire la voilure, il vient de boucler la vente d'actifs en Croatie et aux Etats-Unis, et dit oeuvrer à d'autres cessions en Colombie, en Inde, aux Pays-Bas et au Canada.

Ses participations dans le solaire, l'éolien et les batteries en Pologne font également l'objet d'un réexamen, et il a mis un coup d'arrêt à son développement au Portugal et en Australie.