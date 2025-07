Stations balnéaires : entre prix et taxes, le marché des résidences secondaires en perte de vitesse

Sur les deux dernières années, les prix des résidences secondaires en bord de mer ont baissé de 1,6 %. Illustration. (Cocoparisienne / Pixabay)

Les résidences secondaires en bord de mer sont de moins en moins populaires. Pour la première fois en cinq ans, ce marché très spécifique des logements dans les stations balnéaires françaises connaît un ralentissement : les prix n’ont augmenté que de 0,2 % sur un an, rapporte Le Parisien . C’est le résultat d’une étude exclusive menée par SeLoger et Meilleurs Agents, qui ont analysé la tendance dans les 500 plus grandes villes côtières de l’Hexagone.

Une baisse globale des ventes

Cette faible hausse est même trompeuse car, sur les deux dernières années, les prix des résidences secondaires en bord de mer ont même baissé de 1,6 %. « En réalité, ce ralentissement ne traduit pas une crise mais plutôt un ajustement naturel après plusieurs années de hausse » , analyse Imane Selmane, économiste chez SeLoger.

Le résultat inquiète cependant les acteurs du secteur : Century 21 a enregistré une baisse de 20 % des ventes de résidences secondaires en bord de mer, et Laforêt une baisse de 16 %. Les experts blâment notamment le contexte économique, les taux en hausse, la réglementation qui durcit les conditions de location et l’augmentation des taxes (foncière et d’habitation notamment). « Beaucoup se disent qu’il s’agit d’un investissement risqué » , résume Charles Marinakis, patron du réseau Century 21.

Des différences régionales

La région PACA, malgré le ralentissement des prix, reste la plus chère avec un tarif moyen de 5.980 euros le mètre carré. Elle est suivie de la région Atlantique (5.380 euros le mètre carré) et de la Corse, qui a enregistré une hausse de 8,6 % de ses prix – à la faveur de tarifs initialement assez bas. Le Languedoc-Roussillon a connu la plus forte baisse (-4,4 %). « Ce sont des gens avec moins de moyens qui investissent sur ces territoires, estime Imane Selmane. Eux ont besoin des banques, ils sont donc très sensibles à la remontée des taux. »

La Bretagne et la Manche, proches en matière de prix (respectivement 4.078 euros et 4.017 euros du mètre carré) ont aussi connu un ralentissement, après une forte hausse de 30 % des prix entre 2020 et 2023. C’est la Bretagne qui abrite la station balnéaire la moins chère du pays : Ploéven (Finistère). Toutes deux en région PACA, les stations les plus chères sont Saint-Jean-Cap-Ferrat (Alpes-Maritimes) et Ramatuelle (Var).