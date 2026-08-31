Sri Lanka : l'inflation au plus haut depuis 38 mois

( AFP / IDREES MOHAMMED )

L'inflation au Sri Lanka a atteint son plus haut niveau depuis 38 mois, à 8%, avec une hausse généralisée des prix des denrées alimentaires entre autres produits de première nécessité, a annoncé lundi le Département des statistiques.

Le taux d'inflation en août s'établit à 8,0% sur un an, contre 7,3% le mois dernier et 1,2% il y a un an, selon le Département du recensement et des statistiques.

"L'inflation de ce mois-ci s'explique principalement par la hausse de l'indice des prix dans les secteurs des transports, du logement, de l'eau, de l'électricité, du gaz et des autres combustibles", a indiqué le département.

Le Sri Lanka, fortement dépendant des importations, a augmenté les prix des carburants d'environ 50% depuis que le début de la guerre au Moyen-Orient qui a provoqué une flambée des prix mondiaux de l'énergie.

L'île a connu une déflation de 0,3% en juillet 2025, et les prix n'ont cessé d'augmenter depuis lors.

Le Sri Lanka a averti qu'un conflit prolongé au Moyen-Orient pourrait menacer sa fragile reprise économique après la crise financière historique de 2022.

Le Sri Lanka s’est retrouvé en défaut de paiement sur sa dette extérieure de 46 milliards de dollars.

Le Fonds monétaire international (FMI)avait approuvé en mars 2023 un programme de sauvetage de 2,9 milliards de dollars en faveur de Colombo,

Le gouvernement a indiqué au FMI que les prix élevés de l'énergie pourraient compromettre les efforts visant à redresser l'économie du pays.

Dans le cadre des réformes soutenues par le FMI, le Sri Lanka est tenu d’assurer le recouvrement des coûts dans la tarification des carburants et de l’électricité, tout en limitant les subventions qui pèsent sur les finances publiques.