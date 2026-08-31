Allemagne: L'inflation accélère en août avec la hausse des prix de l'énergie

La ligne d'horizon avec le quartier des banques, vue au coucher du soleil à Francfort
L'inflation allemande a accéléré sur un an en août, portée par la hausse des prix de l'énergie liée à la guerre en Iran, mais sa vélocité s'est avérée moins forte que prévu et l'inflation de base s'est stabilisée, selon les données préliminaires publiées lundi par l'Office fédéral de la statistique.
L'inflation calculée selon les normes européennes (IPCH) a augmenté de 2,9% sur un an, alors que les économistes interrogés par Reuters anticipaient +3,1%, après une inflation à +2,8% en juillet.
L'inflation des prix de l'énergie a porté l'accélération, en augmentant de +10,5% en août après +8,3% en juillet.
La guerre entre les États-Unis et l'Iran autour du détroit d'Ormuz a tiré vers le haut les prix de l'énergie et des matériaux ces derniers mois, Berlin s'attendant désormais à ce que l'inflation s'accélère à +2,7% cette année puis à +2,8% en 2027.
L'inflation dite de base, qui exclut les prix volatils tels que ceux de l'alimentation et l'énergie, est restée stable sur un mois à +2,4%.
Sur un mois, l'inflation IPCH ressort à +0,2% en août, alors que les analystes tablaient sur un indice à +0,3% après +0,9% le mois précédent.
La publication des données allemandes intervient à la veille de celle des chiffres de l'inflation pour la zone euro. Celle-ci est attendue à +3,3% en août après +2,9% le mois précédent, selon un consensus d'économistes compilé par Reuters.
Les responsables de la Banque centrale européenne sont prêts à relever les taux d'intérêt lors de leur prochaine réunion en septembre afin d'enrayer les répercussions de la guerre en Iran, mais ils ne semblent guère disposés à laisser entrevoir un nouveau resserrement monétaire par la suite, ont indiqué la semaine dernière des sources à Reuters.
(Rédigé par Etienne Breban et Augustin Turpin, avec Miranda Murray)
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