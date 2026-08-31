Allemagne: L'inflation accélère en août avec la hausse des prix de l'énergie

La ligne d'horizon avec le quartier des banques, vue au coucher du soleil à Francfort

L'inflation allemande a accéléré ‌sur un an en août, portée par la hausse des prix ​de l'énergie liée à la guerre en Iran, mais sa vélocité s'est avérée moins forte que prévu et l'inflation de base s'est stabilisée, ​selon les données préliminaires publiées lundi par l'Office fédéral de la statistique.

L'inflation calculée selon les ​normes européennes (IPCH) a augmenté de 2,9% ⁠sur un an, alors que les économistes interrogés par Reuters anticipaient +3,1%, ‌après une inflation à +2,8% en juillet.

L'inflation des prix de l'énergie a porté l'accélération, en augmentant de +10,5% en août après +8,3% ​en juillet.

La guerre ‌entre les États-Unis et l'Iran autour du détroit d'Ormuz ⁠a tiré vers le haut les prix de l'énergie et des matériaux ces derniers mois, Berlin s'attendant désormais à ce que l'inflation s'accélère ⁠à +2,7% cette année ‌puis à +2,8% en 2027.

L'inflation dite de base, qui exclut les ⁠prix volatils tels que ceux de l'alimentation et l'énergie, est ‌restée stable sur un mois à +2,4%.

Sur un mois, l'inflation IPCH ⁠ressort à +0,2% en août, alors que les analystes tablaient ⁠sur un indice ‌à +0,3% après +0,9% le mois précédent.

La publication des données allemandes intervient à la ​veille de celle des chiffres ‌de l'inflation pour la zone euro. Celle-ci est attendue à +3,3% en août après +2,9% le mois ​précédent, selon un consensus d'économistes compilé par Reuters.

Les responsables de la Banque centrale européenne sont prêts à relever les taux d'intérêt ⁠lors de leur prochaine réunion en septembre afin d'enrayer les répercussions de la guerre en Iran, mais ils ne semblent guère disposés à laisser entrevoir un nouveau resserrement monétaire par la suite, ont indiqué la semaine dernière des sources à Reuters.

(Rédigé par Etienne Breban et Augustin ​Turpin, avec Miranda Murray)