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Sri Lanka-Au moins 25 morts dans des affrontements dans une prison
information fournie par Reuters 06/07/2026 à 12:16

Au moins 25 personnes ont été tuées et une centaine d'autres blessées lors d'affrontements survenus dans une prison de la banlieue de Colombo, ont rapporté à Reuters deux sources policières et une source médicale.

Ces affrontements, opposant deux groupes de détenus, ont commencé dimanche dans le centre pénitentiaire de Negombo, ville côtière à environ 35 km au nord de Colombo, capitale économique du pays, ont précisé les sources.

La cause de ces violences n'était pas connue dans l'immédiat.

Selon des sources policières, plusieurs secteurs de la prison sont encore en cours de sécurisation, tandis que les autorités tentent d'établir un bilan précis des victimes.

"L'armée a été sollicitée pour apporter son soutien à la police, mais pour l'instant, elle reste en attente", a déclaré à Reuters son porte-parole, le brigadier Waruna Gamage.

Des images diffusées par Derana TV montrent un important déploiement policier devant l'entrée du centre pénitentiaire et un autocar de police tentant d'évacuer des détenus blessés, dont certains gisent à même le sol.

(Reportage Uditha Jayasinghe; rédigé par Sakshi Dayal; version française Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)

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