Sprayregen, éminent avocat spécialisé en droit des faillites, va rejoindre le cabinet d'avocats américain Paul Weiss

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par David Thomas

James Sprayregen, qui a mis en place pendant plus de trois décennies le département de restructuration de Kirkland & Ellis et en a fait le cabinet d'avocats de référence pour les entreprises en difficulté, rejoint le cabinet Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison, a annoncé le cabinet jeudi.

M. Sprayregen codirigera le département de restructuration et de solutions de financement par emprunt chez Paul Weiss, a précisé le cabinet. M. Sprayregen, qui a fondé le groupe de restructuration de Kirkland & Ellis en 1990, a quitté le cabinet d'avocats en 2024 pour devenir vice-président chargé de la stratégie mondiale et de la croissance au sein de la société d'investissement privée Hilco Global.

Sous sa direction, Kirkland s’est développé pour devenir l’un des principaux conseillers des entreprises faisant l’objet d’une procédure de faillite au titre du chapitre 11, notamment Caesars, le distributeur Toys “R” Us et United Airlines.

Cet avocat basé à Chicago avait quitté Kirkland en 2006 pour un passage de trois ans chez Goldman Sachs, avant de revenir au cabinet puis de prendre sa retraite chez Kirkland. Son arrivée imminente chez Paul Weiss s’inscrit dans la lignée d’une série de recrutements d’associés effectués par le cabinet depuis la nomination de Scott Barshay au poste de président, suite à la démission de Brad Karp de la direction du cabinet plus tôt cette année.

Rien qu’en juin, le cabinet d’avocats de Wall Street a annoncé avoir recruté cinq associés.

Jeudi, M. Barshay a qualifié M. Sprayregen d’“avocat superstar” et d’ami de longue date.

Les dossiers de faillite peuvent constituer une source majeure de revenus pour les grands cabinets d’avocats, car les restructurations d’entreprises nécessitent souvent des armées d’avocats et s’étendent parfois sur de nombreuses années. En 2025, le chiffre d’affaires de Kirkland a franchi le seuil des 10 milliards de dollars, soit une hausse de 20 % par rapport à l’année précédente.

Dans un communiqué, M. Sprayregen a qualifié Paul Weiss de “véritable géant de la restructuration”.

Paul Weiss a également annoncé jeudi que Paul Basta, associé depuis 2017 et codirecteur du département de restructuration du cabinet, quitterait ses fonctions à la fin de l’année dans le cadre d’un plan de succession à long terme. M. Basta a déclaré qu’il contribuerait à faciliter la transition à la tête du cabinet.