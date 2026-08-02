Sparta Capital remercie (sans rire) Gérard Lopez
Attention, exercice de haute voltige. En attendant l’audience devant le CNOSF, prévue mercredi 5 août et qui sera déterminante dans le maintien (ou non) des Girondins de Bordeaux en National 1 (ex-National 2), le repreneur du club Sparta Capital a publié un communiqué ce dimanche, dans lequel le patron du fonds d’investissements britannique Franck Tuil remercie en long, en large et en travers… Gérard Lopez.
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JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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