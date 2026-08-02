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Le gardien du Deportivo La Corogne passeur décisif malgré lui
information fournie par So Foot 02/08/2026 à 12:57
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Le gardien du Deportivo La Corogne passeur décisif malgré lui

Le gardien du Deportivo La Corogne passeur décisif malgré lui

Quand on vous dit d’éviter les relances dans l’axe… Après avoir brillé en inscrivant le seul but du match face à Lugo, Pierre-Emerick Aubameyang est resté muet avec La Corogne ce samedi contre Sankt-Pauli. En lieu et place de l’ex-Marseillais, c’est le portier Leo Roman qui s’est illustré avec le récent promu en Liga. Mais pas de la meilleure des façons.

Vidéo gag

Peu après le premier quart d’heure de jeu, le gardien galicien s’apprête à dégager un ballon tout ce qu’il y a de plus anodin… sauf qu’il tire en plein dans la tronche de l’attaquant japonais Taichi Hara, posté à l’entrée de la surface. L’ancien de Saint-Trond, qui débute son deuxième exercice à Hambourg, a ouvert son compteur de buts cette saison en marquant bien malgré lui.…

JD pour SOFOOT.com

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