L'OL tient son nouveau roc défensif
« Gemma! » (ça veut dire « Here we go! » en allemand d’Autriche). Ce n’était plus vraiment un secret, mais c’est désormais officiel : le défenseur autrichien Felix Bacher s’est engagé en faveur de l’Olympique lyonnais. Ce grand gaillard d’1,90 mètre surnommé « l’homme de fer » (comme en témoigne sa vidéo de présentation), a paraphé un contrat jusqu’en 2031 et débarque en provenance d’Estoril Praia pour un montant de 5,1 millions d’euros (bonus inclus) et un intéressement de 12,5% sur une éventuelle plus-value à la revente.
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JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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