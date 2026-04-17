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Hongrie: Magyar va discuter avec l'UE pour débloquer des fonds
information fournie par Reuters 17/04/2026 à 15:53

La campagne électorale débute officiellement en Hongrie

La campagne électorale débute officiellement en Hongrie

Le futur Premier ministre hongrois, ‌Peter Magyar, a déclaré vendredi qu’il s’apprêtait à entamer des discussions préliminaires avec ​des responsables de l’Union européenne (UE) à Budapest, estimant qu’il n’y avait pas de temps à perdre pour débloquer les fonds gelés par l'UE en raison de différends avec ​son prédécesseur, Viktor Orban.

Peter Magyar, dont la victoire écrasante aux élections de dimanche va mettre fin aux 16 ​ans de règne du nationaliste Viktor Orban, a ⁠déclaré qu'il lancerait les discussions en exposant les points sur lesquels lui-même ‌et l'UE s'étaient déjà mis d'accord.

"Je m'attends à des négociations constructives. Cela ne sera pas facile car nous disposons de très peu de ​temps", a déclaré Peter ‌Magyar lors d'une conférence de presse.

Peter Magyar a indiqué que ⁠le chef de cabinet de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, arriverait vers 17 heures, heure locale, au sein d’une délégation de haut niveau.

"L'objectif ⁠est (...) de définir, avant ‌la formation du nouveau gouvernement, les points sur lesquels nous sommes ⁠d'accord et les conditions que le prochain parlement pourra adopter sous forme de ‌loi tout en respectant les exigences européennes", a déclaré Peter Magyar, ⁠qui espère prêter serment en tant que Premier ministre le 9 ⁠ou le 10 ‌mai.

Peter Magyar a déclaré vendredi à la presse qu’il espérait parvenir à un accord ​politique lors de sa première visite à ‌Bruxelles.

Les marchés ont réagi positivement à la victoire du chef de file du parti d'opposition de centre-droit Tisza, ​dans l'espoir que l'UE débloque des milliards d'euros de fonds et aide une économie au bord de la stagnation.

Peter Magyar a précédemment défini quatre domaines ⁠clés dans lesquels son gouvernement pourrait agir rapidement pour éviter la perte d'environ 10 milliards d'euros de fonds européens destinés à la relance post-pandémique avant la date butoir de fin août, notamment des mesures pour lutter contre la corruption et rétablir les libertés des médias et du monde universitaire.

(Rédigé par Gergely Szakacs ; version française Coralie ​Lamarque, édité par Augustin Turpin)

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5 commentaires

  • 17 avril 18:31

    Les dirigeants de l'UE sont enfermés dans une politique anti russe, pro ukrainienne pensant que l'UKRAINE serait un rempart contre une utopique invasion ; Gangrénés par un wokisme reniant le B à A de la nature ; ZELENSKY qui est un voyou a parfaitement joué son coup pour dominer les dirigeants de l'UE s 'enrichir , nourrir sa haine e envoyant son peuple à l'abattoir ; C'est macron mais plus fort ,plus dur plus menaçant.

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