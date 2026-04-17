Hongrie: Magyar va discuter avec l'UE pour débloquer des fonds

La campagne électorale débute officiellement en Hongrie
Le futur Premier ministre hongrois, Peter Magyar, a déclaré vendredi qu’il s’apprêtait à entamer des discussions préliminaires avec des responsables de l’Union européenne (UE) à Budapest, estimant qu’il n’y avait pas de temps à perdre pour débloquer les fonds gelés par l'UE en raison de différends avec son prédécesseur, Viktor Orban.
Peter Magyar, dont la victoire écrasante aux élections de dimanche va mettre fin aux 16 ans de règne du nationaliste Viktor Orban, a déclaré qu'il lancerait les discussions en exposant les points sur lesquels lui-même et l'UE s'étaient déjà mis d'accord.
"Je m'attends à des négociations constructives. Cela ne sera pas facile car nous disposons de très peu de temps", a déclaré Peter Magyar lors d'une conférence de presse.
Peter Magyar a indiqué que le chef de cabinet de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, arriverait vers 17 heures, heure locale, au sein d’une délégation de haut niveau.
"L'objectif est (...) de définir, avant la formation du nouveau gouvernement, les points sur lesquels nous sommes d'accord et les conditions que le prochain parlement pourra adopter sous forme de loi tout en respectant les exigences européennes", a déclaré Peter Magyar, qui espère prêter serment en tant que Premier ministre le 9 ou le 10 mai.
Peter Magyar a déclaré vendredi à la presse qu’il espérait parvenir à un accord politique lors de sa première visite à Bruxelles.
Les marchés ont réagi positivement à la victoire du chef de file du parti d'opposition de centre-droit Tisza, dans l'espoir que l'UE débloque des milliards d'euros de fonds et aide une économie au bord de la stagnation.
Peter Magyar a précédemment défini quatre domaines clés dans lesquels son gouvernement pourrait agir rapidement pour éviter la perte d'environ 10 milliards d'euros de fonds européens destinés à la relance post-pandémique avant la date butoir de fin août, notamment des mesures pour lutter contre la corruption et rétablir les libertés des médias et du monde universitaire.
(Rédigé par Gergely Szakacs ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)
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