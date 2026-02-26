Souveraineté numérique : la Caisse des dépôts veut aider 5 à 10 entrées en Bourse d'entreprises de la "French Tech" d'ici 2030

"L'Europe ne peut plus subir la compétition technologique mondiale", a tranché le patron de la Caisse des dépôts.

La Caisse des dépôts, à Paris. ( AFP / LUIS ROBAYO )

"Faire émerger des champions européens du numérique". Pour sortir l'Europe de la dépendance aux entreprises numériques américaines, la Caisse des dépôts (CDC), bras financier de l'État, a annoncé jeudi son souhait de participer à l'introduction en Bourse de 5 à 10 entreprises de la "French Tech" d'ici 2030, dans le cadre plus large d'un plan de 18 milliards d'euros autour du numérique.

"L'Europe ne peut plus subir la compétition technologique mondiale : la souveraineté numérique est un impératif stratégique", a déclaré le directeur général de cette institution financière publique, Olivier Sichel, cité dans un communiqué. "Nous faisons le choix d'investir, de coopérer et de faire émerger des solutions souveraines, pour protéger nos données et renforcer notre puissance", a-t-il dit.

L'introduction prochaine en Bourse de licornes françaises a longtemps été un vœu pieux, avec en toile de fond un attrait des places de marchés américaines plus fort que celui de la Bourse de Paris.

Beaucoup de sociétés non cotées, détenues principalement par des fonds d'investissement, attendent la bonne fenêtre pour se lancer. Le programme "Next40" d'accompagnement par l'État, qui inclut notamment le géant du rendez-vous médical en ligne Doctolib, la société de services financiers pour les entreprises Qonto ou encore le spécialiste des portefeuilles sécurisés de cryptomonnaies Ledger, résonne d'ailleurs avec l'indice phare de la Bourse de Paris, le CAC40.

18 milliards d'euros d'ici 2030

La Caisse des dépôts souhaite par ailleurs "accélérer la transition numérique des territoires", via la Banque des Territoires et "rendre les Français acteurs de leur quotidien numérique, en facilitant l'accès aux services numériques du quotidien" et en en proposant de nouveaux.

Elle débloque pour cela une enveloppe de 18 milliards d'euros d'ici 2030 , dans le cadre d'un plan baptisé "Horizon Numérique 2030".

Une tranche est réservée à son propre développement numérique, comme en témoigne l'annonce d'un contrat avec le groupe informatique Sopra Steria en vue du "déploiement" et de "l'adoption des meilleurs outils d'Intelligence artificielle (IA) générative au sein du groupe".

La modernisation des outils numériques de la Caisse des dépôts est un combat de longue date pour Olivier Sichel.

Peu après son arrivée en 2018, le dirigeant avait mis maladroitement en avant sur BFM business sa volonté "d'emmener" l'institution "dans le 21e siècle", évoquant le défi du numérique pour des salariés en moyenne plus âgés et la mise à disposition prochaine d'"outils d'aujourd'hui" tels qu'une messagerie, un réseau social, un annuaire, et "un intranet qui fonctionne".