Soutien des Etats-Unis au yen : un "geste d'amitié", selon Trump

Selon le FT, la Réserve fédérale américaine a vendu des stocks d'euros "pour acheter des yens pour le compte du Trésor", en coordination avec les autorités japonaises. Une telle manoeuvre est inédite "en près de 30 ans", avance la même source.

La Première ministre japonaise Sanae Takaichi et Donald Trump, à Washington DC, le 19 mars 2026 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ALEX WONG )

Après des révélations de presse, Donald Trump a confirmé que les Etats-Unis étaient intervenus pour soutenir le yen, un "geste d'amitié" envers le Japon selon le président américain, également "bon pour l'économie mondiale".

Interrogé à bord de l'avion présidentiel Air Force One sur les raisons qui ont poussé Washington à dépenser pour soutenir la devise nippone, Donald Trump a répondu: "Parce que nous avons une bonne relation avec le Japon". Les Etats-Unis vont tirer un "avantage financier" de cette décision, a insisté le président américain, mais "c'était avant tout (...) un geste d'amitié", a-t-il ajouté.

Remontée spectaculaire

Citant trois sources anonymes proches, le Financial Times avait affirmé dimanche que "la Réserve fédérale de New York a(vait) pris la décision inhabituelle de procéder à une vente d'euros pour acheter des yens pour le compte du Trésor" vendredi, en coordination avec le Japon. Il s'agissait alors de "la première fois en près de 30 ans que Tokyo et Washington (unissaient) leurs forces pour soutenir la monnaie japonaise par le biais d'achats directs", a écrit le journal américain.

Cette intervention a coïncidé avec la remontée soudaine du yen , qui a enregistré en juillet ses plus bas niveaux depuis décembre 1986, plombée par les écarts de taux entre le Japon et les Etats-Unis. Le yen s'est envolé jeudi face au dollar et les cambistes suspectent Tokyo d'avoir acheté d'importantes quantités de yens avec des dollars pour soutenir la devise nationale.

Vendredi, le yen s'échangeait à 160,53 face au dollar, après avoir atteint 158 yens la veille sur fond de rumeurs d'une intervention gouvernementale japonaise. Selon des analystes cités par le FT, l'intervention japonaise a porté sur quelque 52,8 milliards de dollars, quand le quotidien économique Nikkei l'a évaluée entre 37,5 à 44 milliards de dollars.