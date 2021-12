Souscrire à une introduction en Bourse (IPO): comment faire le bon choix

Le non-coté, une piste d’investissement <p data-infobox-text=""> Parallèlement aux introductions en Bourse, il est possible d’investir dans le non-coté pour diversifier son patrimoine et accompagner des entreprises en fort développement. Toutefois, la liquidité n’étant pas la même que pour un placement boursier (coté chaque jour), ce type de placement s’envisage seulement dans une optique de long terme. Il est possible d’investir dans le non-coté par le biais de fonds offrant un avantage fiscal au moment de la souscription tels que les FIP (Fonds d’Investissement de Proximité) ou les FCPI (Fonds Communs de Placement dans l’Innovation). Le crowdfunding constitue aussi un moyen d’accéder au non-coté. Enfin, ce dernier est de plus en plus proposé au sein des contrats d’assurance-vie. </p>

Parallèlement aux introductions en Bourse, il est possible d’investir dans le non-coté pour diversifier son patrimoine et accompagner des entreprises en fort développement. Toutefois, la liquidité n’étant pas la même que pour un placement boursier (coté chaque jour), ce type de placement s’envisage seulement dans une optique de long terme. Il est possible d’investir dans le non-coté par le biais de fonds offrant un avantage fiscal au moment de la souscription tels que les FIP (Fonds d’Investissement de Proximité) ou les FCPI (Fonds Communs de Placement dans l’Innovation). Le crowdfunding constitue aussi un moyen d’accéder au non-coté. Enfin, ce dernier est de plus en plus proposé au sein des contrats d’assurance-vie.