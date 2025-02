information fournie par So Foot • 05/02/2025 à 13:09

Sous les radars du mercato européen : trois Espagnols rejoignent un club malaisien

La Malaisie n’a jamais autant ressemblé aux Canaries.

Alors que le mercato ressemble parfois à une chasse aux Brésiliens ou à l’adolescent le plus prometteur, trois Espagnols ont signé dans le même club, à Johor Darul Takzim . Et ceux-là ne sont pas des illustres inconnus : Jonathan Viera, Roque Mesa et l’ancien marseillais Álvaro González , quittant pour l’occasion l’Arabie saoudite. Autant dire que le pays s’enflamme déjà. « Avec Las Palmas, Mesa est l’un des meilleurs milieux de terrain de LaLiga en termes de précision de passe, souvent comparé au maestro du football espagnol Xavi. », écrit le média malaisien Majoriti. …

BGC pour SOFOOT.com