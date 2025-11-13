 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Soupçonnés de paris illégaux, 102 joueurs suspendus en Turquie
information fournie par So Foot 13/11/2025 à 20:32

Soupçonnés de paris illégaux, 102 joueurs suspendus en Turquie

Soupçonnés de paris illégaux, 102 joueurs suspendus en Turquie

Sacré coup de filet.

Secouée depuis plus de deux semaines par un gros scandale de paris illégaux, la fédération turque a décidé de trancher dans le vif. 102 joueurs évoluant au sein des deux premières divisions nationales ont ainsi été suspendus , pour des durées comprises entre 45 jours et un an. Parmi eux figurent notamment l’international Eren Elmali (suspendu 45 jours) et l’international Espoirs Metehan Baltaci (suspendu neuf mois), qui défendent les couleurs de Galatasaray. Au total, ils étaient 1 024 joueurs à être accusés.…

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Minute de silence en hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015, avant France-Ukraine, le 13 novembre 2025 aU Parc des Princes ( AFP / Dimitar DILKOFF )
    Foot: hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015 lors de France-Ukraine
    information fournie par AFP 13.11.2025 21:37 

    Un hommage a été rendu, avant et pendant le match France-Ukraine, aux victimes des attentats du 13 novembre 2015 à Saint-Denis et à Paris qui avaient fait 132 morts et plus de 350 blessés, jeudi au Parc des Princes. Une minute de silence a été observée avant cette ... Lire la suite

  • Encore portée par Haaland, la Norvège y est presque
    Encore portée par Haaland, la Norvège y est presque
    information fournie par So Foot 13.11.2025 20:06 

    Norvège 4-1 Estonie Buts : Sørloth (50 e et 52 e ) et Haaland (56 e et 62 e ) pour la Norvège // Saarma (64 e ) pour l’Estonie Et encore un festival offensif, pour la route.… TB pour SOFOOT.com

  • Le Nigeria peut encore rêver d'Amérique
    Le Nigeria peut encore rêver d'Amérique
    information fournie par So Foot 13.11.2025 19:55 

    Nigeria 4-1, ap Gabon Buts : Adams (78 e ), Ejuke (97 e ) et Osimhen (102 e et 110 e ) pour les Super Eagles // M. Lemina (89 e ) pour les Panthères Au bout du suspense.… TB pour SOFOOT.com

  • L'Islande n'a pas dit son dernier mot
    L'Islande n'a pas dit son dernier mot
    information fournie par So Foot 13.11.2025 19:52 

    Azerbaïdjan 0-2 Islande Buts : Gudmundsson (20 e ) et Ingason (39 e ) L’espoir fait vivre.… TB pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank