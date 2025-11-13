Soupçonnés de paris illégaux, 102 joueurs suspendus en Turquie
Sacré coup de filet.
Secouée depuis plus de deux semaines par un gros scandale de paris illégaux, la fédération turque a décidé de trancher dans le vif. 102 joueurs évoluant au sein des deux premières divisions nationales ont ainsi été suspendus , pour des durées comprises entre 45 jours et un an. Parmi eux figurent notamment l’international Eren Elmali (suspendu 45 jours) et l’international Espoirs Metehan Baltaci (suspendu neuf mois), qui défendent les couleurs de Galatasaray. Au total, ils étaient 1 024 joueurs à être accusés.…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
