L'Islande n'a pas dit son dernier mot
Azerbaïdjan 0-2 Islande
Buts : Gudmundsson (20 e ) et Ingason (39 e )
L’espoir fait vivre.…
Sacré coup de filet. Secouée depuis plus de deux semaines par un gros scandale de paris illégaux, la fédération turque a décidé de trancher dans le vif. 102 joueurs évoluant au sein des deux premières divisions nationales ont ainsi été suspendus , pour des durées ...
Norvège 4-1 Estonie Buts : Sørloth (50 e et 52 e ) et Haaland (56 e et 62 e ) pour la Norvège // Saarma (64 e ) pour l'Estonie Et encore un festival offensif, pour la route.…
Nigeria 4-1, ap Gabon Buts : Adams (78 e ), Ejuke (97 e ) et Osimhen (102 e et 110 e ) pour les Super Eagles // M. Lemina (89 e ) pour les Panthères Au bout du suspense.…
La compo gagnante ? Didier Deschamps a fait ses choix. Alors que l'équipe de France a la qualification pour la Coupe du monde au bout des pieds ce jeudi soir face à l'Ukraine, le sélectionneur a décidé de faire confiance à un séduisant quatuor offensif composé ...
