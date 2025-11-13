 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Islande n'a pas dit son dernier mot
information fournie par So Foot 13/11/2025 à 19:52

Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Soupçonnés de paris illégaux, 102 joueurs suspendus en Turquie
    Soupçonnés de paris illégaux, 102 joueurs suspendus en Turquie
    information fournie par So Foot 13.11.2025 20:32 

    Sacré coup de filet. Secouée depuis plus de deux semaines par un gros scandale de paris illégaux, la fédération turque a décidé de trancher dans le vif. 102 joueurs évoluant au sein des deux premières divisions nationales ont ainsi été suspendus , pour des durées ... Lire la suite

  • Encore portée par Haaland, la Norvège y est presque
    Encore portée par Haaland, la Norvège y est presque
    information fournie par So Foot 13.11.2025 20:06 

    Norvège 4-1 Estonie Buts : Sørloth (50 e et 52 e ) et Haaland (56 e et 62 e ) pour la Norvège // Saarma (64 e ) pour l’Estonie Et encore un festival offensif, pour la route.… TB pour SOFOOT.com

  • Le Nigeria peut encore rêver d'Amérique
    Le Nigeria peut encore rêver d'Amérique
    information fournie par So Foot 13.11.2025 19:55 

    Nigeria 4-1, ap Gabon Buts : Adams (78 e ), Ejuke (97 e ) et Osimhen (102 e et 110 e ) pour les Super Eagles // M. Lemina (89 e ) pour les Panthères Au bout du suspense.… TB pour SOFOOT.com

  • Pas de surprise dans la compo des Bleus face à l'Ukraine
    Pas de surprise dans la compo des Bleus face à l'Ukraine
    information fournie par So Foot 13.11.2025 19:40 

    La compo gagnante ? Didier Deschamps a fait ses choix. Alors que l’équipe de France a la qualification pour la Coupe du monde au bout des pieds ce jeudi soir face à l’Ukraine, le sélectionneur a décidé de faire confiance à un séduisant quatuor offensif composé ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank