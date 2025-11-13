Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Encore portée par Haaland, la Norvège y est presque
information fournie par So Foot•13/11/2025 à 20:06
Encore portée par Haaland, la Norvège y est presque
Norvège 4-1 Estonie
Buts : Sørloth (50
e
et 52
e
) et Haaland (56
e
et 62
e
) pour la Norvège // Saarma (64
e
) pour l’Estonie
Sacré coup de filet. Secouée depuis plus de deux semaines par un gros scandale de paris illégaux, la fédération turque a décidé de trancher dans le vif. 102 joueurs évoluant au sein des deux premières divisions nationales ont ainsi été suspendus , pour des durées ...
Lire la suite
La compo gagnante ? Didier Deschamps a fait ses choix. Alors que l’équipe de France a la qualification pour la Coupe du monde au bout des pieds ce jeudi soir face à l’Ukraine, le sélectionneur a décidé de faire confiance à un séduisant quatuor offensif composé ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer