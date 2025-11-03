Soudan-La CPI enquête sur de possibles massacres à El-Facher

Les procureurs de la Cour pénale internationale (CPI) ont annoncé lundi qu'ils tentaient de rassembler des éléments sur d'éventuels massacres et viols commis lors de la prise de la ville d'El-Facher, au Soudan, par les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR).

Saisie par le conseil de sécurité des Nations unies, la CPI enquête depuis 2005 sur des soupçons de génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis au Darfour lors de précédentes violences à caractère ethnique, bien avant le début de l'actuel conflit qui a éclaté en 2023.

"Dans le cadre de l'enquête en cours, les services prennent des mesures immédiates au sujet des soupçons de crimes commis à (El-Facher) afin de préserver et de rassembler les éléments pertinents pour leur utilisation dans le cadre de futures poursuites", déclarent les procureurs de la CPI dans un communiqué.

Plus de 70.000 personnes ont fui El-Facher depuis le 26 octobre, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Peu d'informations filtrent en revanche au sujet des près de 200.000 autres habitants qui seraient restés dans la ville au cours des 18 mois de siège et d'assaut menés par les FSR.

Des survivants ont rapporté que des hommes tentant de quitter la ville étaient séparés du reste des civils et tués.

La présidente du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a déclaré à Reuters que l'histoire se répétait dans la région du Darfour, avec la prise d'El-Facher par les FSR.

Le 6 octobre dernier, la CPI a pour la première fois jugé un chef de milice "djandjaouïd", dont sont issus les FSR, coupable d'atrocités commises au Darfour il y a plus de 20 ans. Ali Muhammad Ali Abd al Rahman a été reconnu coupable en première instance de 27 chefs de crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis entre août 2003 et avril 2004. Sa peine sera prononcée ultérieurement si aucune partie ne fait appel du jugement.

