Griezmann aux USA, c'est fait

Même sensation que celle de se faire larguer par SMS. Dans un communiqué publié ce mardi, l’Atlético de Madrid a annoncé le départ d’Antoine Griezmann pour Orlando City . Le bruit courait à grandes enjambées depuis le mois de février, et sonne désormais comme une mélodie grinçante pour les fans de foot. Notre Grizou national s’est bien taillé aux Stazunis ces derniers jours pour concrétiser sa future aventure, paraphant un contrat de deux ans avec une en option.

« L’Atlético de Madrid et Orlando City SC ont trouvé un accord pour le transfert d’Antoine Griezmann au club étasunien dès la saison prochaine, peut-on lire. L’attaquant s’est rendu à Orlando, avec l’accord du club, pendant les deux jours de trêve de l’équipe première afin de finaliser son contrat avec le club floridien. » …

SW pour SOFOOT.com