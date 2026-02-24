Sorloth envoie l’Atlético en huitièmes

Atlético Madrid 4-1 Bruges

Buts : Sorloth (23e, 76e, 87e) et Cardoso (48e) pour les Colchoneros // Ordoñez (36e) pour les Belges

Le cholismo n’est pas mort. Alexander Sorloth non plus ! Six jours après le spectaculaire 3-3 en Belgique, l’Atlético de Madrid a validé son ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions grâce à un incroyable triplé de son attaquant norvégien contre le Club Bruges (4-1).…

LL pour SOFOOT.com