Sophia Chikirou prend position sur la vente du Parc des Princes au PSG

Vendre ou ne pas vendre ? La course à la mairie de Paris bat son plein, avec une question qui ronge les supporters du Paris Saint-Germain : le Parc des Princes sera-t-il vendu à QSI ? Rachida Dati, candidate LR et Emmanuel Grégoire, candidat PS se sont montrés favorables à une vente de l’enceinte parisienne , alors que leur opposante Sophia Chikirou est contre la cession du Parc .

La représentante de LFI a défendu son choix lors du débat du second tour des municipales parisiennes sur BFMTV. « Je ne dis pas que le PSG disparaîtra, au contraire. Je pense qu’il restera mais il faut savoir tenir tête. Si vous n’êtes pas libre, vous cédez , assure la députée candidate. Je ne vends pas le Parc des Princes . Vous verrez que je suis tout à fait capable de garder le PSG et le Parc des Princes. » …

CT pour SOFOOT.com