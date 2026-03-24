Sope Dirisu : « Je me fâche quand des jeunes choisissent l’Angleterre plutôt que le Nigeria »

Dans Un jour avec mon père , Sope Dirisu joue un père de famille qui passe une journée à Lagos avec ses deux fils, alors que les élections présidentielles de 1993 s’apprêtent à être annulées par les militaires. En salles le 25 mars, le premier long-métrage d’Akinola Davies (en interview dans le magazine So Foot n°234, en kiosque) est une bonne occasion pour l’acteur de Gangs of London , dont certaines rumeurs font le prochain James Bond, de causer des Super Eagles, de double culture et de son club, Arsenal.

Comment as-tu réagi, à la lecture du scénario, lorsque tu t’es rendu compte que le foot était partout, dans Un jour avec mon père ? En poster, en couverture des magazines, joué dans la rue ou dans les conversations des adultes…

Je suis un fou de football. J’y joue depuis que je sais marcher, en gros, et je suis toujours content de mélanger ma vie d’artiste avec celle de fan de sport. Quand je vois du foot dans un scénario, j’essaie tout de suite de voir si Arsenal, le Nigeria ou l’équipe d’Angleterre sont mentionnés. Pour Un Jour avec mon père , c’était particulièrement intéressant parce que, dans l’histoire du Nigeria, il existe de nombreux liens entre le foot et Moshood “M.K.O.” Abiola, le candidat qui a remporté cette élection présidentielle de 1993 dont les résultats n’ont pas été respectés. Pour vous dire, le stade de l’équipe nationale porte aujourd’hui le nom de M.K.O. Ça aurait malhonnête de ne jamais parler de foot, alors que c’est si important dans la culture nigériane.…

Propos recueillis par David Alexander Cassan pour SOFOOT.com