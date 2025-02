information fournie par So Foot • 03/02/2025 à 09:56

Sonia Bompastor toujours invincible avec Chelsea

C’est qui la patronne ?

Leader incontestable de la Women’s Super League, Chelsea a signé sa douzième victoire en treize journées dimanche. Les Blues ont fait chuter Aston Villa à Villa Park (0-1). La défense des Villans a craqué en fin de rencontre lorsque Maya Ramirez s’est échappée sur le côté. L’infortunée Sarah Mayling a envoyé le centre de la Colombienne dans ses propres filets, sous la pression de Maika Hamano (82 e ). Tout roule pour les joueuses de Sonia Bompastor, qui compte sept points d’avance sur Manchester United et qui demeurent invaincues toutes compétitions confondues . Une sacrée performance pour une équipe qui a déjà affronté Arsenal deux fois et qui évolue dans le championnat européen le plus compétitif.…

QB pour SOFOOT.com