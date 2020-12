Sondage : la cote de confiance d'Emmanuel Macron stable en décembre

En décembre, la cote de confiance d'Emmanuel Macron stagne à 49 % d'opinions favorables, d'après un sondage Harris Interactive pour Epoka et LCI publié lundi. Celle du Premier ministre Jean Castex s'érode de deux points en un mois et s'établit désormais à 41 %. La confiance dans le chef de l'État est supérieure de neuf points à celle enregistrée à la même période lors de l'année 2019. Elle « atteint un niveau que ni la crise sanitaire, ni les crises économiques et sociales, ni les crises sécuritaires et identitaires ne laissaient présager », note le directeur délégué de Harris Interactive, Jean-Daniel Lévy, dans un communiqué.

À l'inverse, la tendance est plus préoccupante pour Jean Castex, qui a vu la confiance en lui baisser en six mois « de 15 points (- 2 ce mois-ci) pour se situer à 41 % ». En ce qui concerne les ministres, Jean-Yves Le Drian (Affaires étrangères) enregistre la meilleure cote de confiance (51 %, + 3 points en un mois), devant Roselyne Bachelot (Culture, 47 %, - 4 points) et Bruno Le Maire (Économie, 46 %, stable). Après dix mois de crise sanitaire, le ministre de la Santé Olivier Véran arrive quatrième, à 42 % de bonnes opinions (- 1 point).

Édouard Philippe a toujours la cote

Parmi les personnalités politiques ne faisant pas partie du gouvernement, les Français ont particulièrement confiance

