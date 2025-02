Son 38e anniversaire approche, mais Cavani marque toujours !

EDINSON… CAVANI ! EDIIINSON… CAVANIIII ! EDIIINSOOOOON… CAVANIIIIIIIIIIII !

Contrarié par les Argentinos Juniors (0-0) et l’Unión (1-1) fin janvier, Boca Juniors a retrouvé la victoire contre Huracán dimanche (2-1). Brassard de capitaine autour du biceps, Edinson Cavani a montré la voie à son équipe en marquant d’ un coup franc direct dévié par le mur , aux vingt mètres, à la 19 e minute. Le dernier but de l’Uruguayen, qui fêtera ses 38 ans le 14 février , remontait au 28 novembre, lors de la demi-finale de coupe perdue contre le Vélez Sarsfield. Cette fois, Boca s’est bel et bien imposé, malgré l’égalisation adverse à la demi-heure de jeu, Carlos Palacios inscrivant le but de la gagne avec sang froid en deuxième période (68 e ). Prochain objectif : enchaîner dimanche sur la pelouse du Racing .…

QB pour SOFOOT.com