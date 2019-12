Sommet sur l'Ukraine : ni accord ni poignée de main entre Poutine et Zelensky

Les deux hommes pénètrent au même moment dans le salon du palais de l'Élysée, accompagnés d'Emmanuel Macron et de la chancelière allemande Angela Merkel. L'un hésite à prendre place, regarde nerveusement autour de lui, affiche un sourire mécanique. L'autre s'assoit posément, le visage fermé.L'ancien comédien Volodymyr Zelensky, 41 ans, élu il y a huit mois à la tête de l'Ukraine, rencontre pour la première fois son homologue russe Vladimir Poutine, 67 ans, au pouvoir depuis bientôt deux décennies. Objet de la réunion parrainée par la France et l'Allemagne : réanimer les accords de Minsk signés en 2014 et mettre fin à un conflit vieux de cinq ans dans l'est de l'Ukraine. Une guerre de tranchées qui a déjà fait plus de 13 000 morts et qui maintient la région industrielle du Donbass sous la coupe de séparatistes armés par la Russie. Un scénario de pourrissement idéal aux yeux de Moscou, destiné à tenir l'ex-République soviétique éloignée de l'Otan.Quand Poutine interpelle ZelenskyZelensky, le novice, fouille dans son dossier, remet de l'ordre dans ses papiers tandis que Poutine le regarde en coin, les mains en avant. Les photographes se rapprochent et soudain, le maître du Kremlin interpelle Zelensky. « Tournez-vous vers eux », lui dit-il. L'ancien acteur obéit et pivote sur sa chaise. Poutine réprime un sourire. Il déborde de confiance. À ce stade, les observateurs prédisent la capitulation de Zelensky et la victoire de...