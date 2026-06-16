 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bardella, les formules maladroites et le grand prix à payer
information fournie par AFP 16/06/2026 à 21:41

Le président du Rassemblement national (RN) et député européen, Jordan Bardella, le 11 juin 2026 à Bruxelles ( AFP / NICOLAS TUCAT )

Le président du Rassemblement national (RN) et député européen, Jordan Bardella, le 11 juin 2026 à Bruxelles ( AFP / NICOLAS TUCAT )

Lancé à pleine vitesse vers la campagne présidentielle, Jordan Bardella s'est de nouveau mis en difficulté sur un sujet sensible: après son virage sur les retraites, ses derniers propos sur l'affaire Lyhanna ravivent les doutes sur la fiabilité du possible candidat du Rassemblement national.

"Des marches blanches, il y en a tous les jours." D'une simple phrase, au bout d'une heure d'interview sur BFMTV dimanche soir, le numéro un du RN a relancé une polémique apparue une semaine plus tôt.

Précisément le 7 juin, quand il était photographié en tribune officielle au Grand Prix de Monaco, verre à la main au côté de sa compagne, la princesse Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles, à l'heure même où s'élançait dans le Gers la marche en hommage à la fillette de 11 ans dont la mort bouleverse le pays depuis bientôt quinze jours.

"La famille avait demandé à ce qu'il n'y ait aucun responsable politique, donc je ne comprends pas bien ce que vous me reprochez", s'est d'abord défendu M. Bardella.

En l’occurrence, de "s'éclater avec la jet set (...) pendant que toute la France était en deuil", comme l'avait la première dénoncé l'écologiste Marine Tondelier. Ou encore d'être "plus loge VIP que bal populaire" et "plus champagne que Picon bière", selon les termes du communiste Fabien Roussel mardi matin sur SudRadio.

Accusation servie aussi sur les bancs macronistes par le député Charles Sitzenstuhl raillant "Jordan Bardella de Monaco" et son collègue Pierre Cazeneuve le qualifiant de "candidat des riches (qui) va boire du champagne à Monaco en regardant le Grand Prix".

Critiques balayées par le pilote vedette de l'écurie RN. Déjà, il buvait "un coca avec des glaçons". Ensuite, il n'a "publié aucune photo" et n'est "pas responsable des paparazzades" dont il est l'objet. Enfin et surtout, il "apprécie beaucoup la Formule 1" et il a "régulièrement l'occasion d'aller à des Grands prix. C'est d'ailleurs en accompagnant son père l'an dernier au même évènement sur le Rocher qu'il avait rencontré sa royale compagne.

"Erreur de débutant"

Visiblement agacé par la mise en cause, M. Bardella a même retourné la question aux journalistes qui l'interrogeaient: "Vous étiez où, vous, dimanche dernier?". Avant d'ajouter, ironique: "Ce soir je pensais peut-être aller au cinéma voir le film sur le Général de Gaulle, est-ce que vous êtes d'accord pour que j'y aille?"

Ses détracteurs ont évidemment vu dans la séquence un signe de fébrilité. A gauche, un chef de parti sort le drapeau rouge: "C'est de l'amateurisme total. Une erreur de débutant." Autrement plus grave que son manque d'inspiration sur un plateau télé en décembre, quand il ne trouvait rien de mieux, pour Nicolas Sarkozy comme Donald Trump, qu'un flagorneur +où trouve-t-il toute cette énergie?+.

Dans les rangs du parti à la flamme, un porte-parole assure - plus de 24 heures après - ne pas avoir visionné l'émission dominicale. Mais de toute façon, depuis que les photos circulent, "personne ne m'en a parlé sur le terrain", ajoute ce cadre, qui trouve que son chef et sa bienaimée "sont mignons tous les deux" et qu'après tout "ils n'étaient pas non plus à un concert de David Guetta".

Minimiser, voire nier, car au RN les dérapages n'existent pas. Pas plus que les trajectoires divergentes, pourtant exposées en public depuis que M. Bardella a indiqué "examiner" un possible relèvement de l'âge légal de départ en retraite, puis martelé que "l'âge légal ne veut rien dire".

Marine Le Pen et ses troupes s'échinent depuis à garantir que sa promesse de 2022 (revenir à 62, voire 60 ans, avec 40 à 42 années de cotisation) demeure d'actualité. Quand on lui demande, la triple candidate à l'Elysée, dans l'attente du verdict de son procès le 7 juillet, affirme même qu'elle "n'arrive pas à comprendre où vous voyez une contradiction" avec ce que dit son dauphin.

"Ils pensent la même chose, mais pas avec les mêmes mots", esquive le porte-parole précité. Quitte à laisser prospérer les spéculations sur la ligne du candidat de rechange, comme sur sa capacité à tenir la distance jusqu'à la ligne d'arrivée.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La frégate russe Amiral Grigorovitch à Saint-Pétersbourg, le 27 juillet 2025 ( POOL / Alexander KAZAKOV )
    Tirs de semonce d'un navire de guerre russe sur un yacht dans la Manche
    information fournie par AFP 16.06.2026 22:13 

    Un navire de guerre russe a tiré mardi dans la Manche des coups de semonce sur un yacht navigant sous pavillon britannique qui s'approchait "dangereusement" de lui selon le ministère russe de la Défense, conduisant les autorités britanniques à ouvrir une enquête. ... Lire la suite

  • Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres rencontre des soldats tchadiens de la Force internationale de répression des gangs (GSF) à Port-au-Prince, le 16 juin 2026 en Haïti ( AFP / Amélie BOTTOLLIER-DEPOIS )
    En Haïti, le chef de l'ONU demande "pardon" aux victimes des gangs
    information fournie par AFP 16.06.2026 22:04 

    "Je vous demande pardon": face à des femmes déplacées par la violence des gangs en Haïti, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a déploré mardi de ne pas avoir réussi à mobiliser le monde pour alléger leurs souffrances. Au milieu d'une ancienne école ... Lire la suite

  • Non, Kylian Mbappé n'a pas été harcelé par Emmanuel Macron
    Non, Kylian Mbappé n'a pas été harcelé par Emmanuel Macron
    information fournie par France 24 16.06.2026 22:02 

    Alors que la France joue ce mardi son premier match de Coupe du Monde, contre le Sénégal, de récentes publications sont revenues sur le départ de Kylian Mbappé du PSG vers le Real Madrid il y a 2 ans. Elles l'assurent : le capitaine des Bleus aurait quitté le club ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump (g) et le PDG de l'UFC, Dana White, arrivent sur la pelouse sud de la Maison Blanche pour assister à l'événement d'arts martiaux mixtes UFC Freedom 250, le 14 juin 2026 à Washington ( AFP / Kent NISHIMURA )
    Une "menace potentielle" déjouée pour le show de MMA à la Maison Blanche
    information fournie par AFP 16.06.2026 21:55 

    Une "menace potentielle" visant le 80e anniversaire de Donald Trump à la Maison Blanche dimanche, et le show de MMA organisé pour l'occasion, a été déjouée par la police fédérale américaine, a affirmé mardi le directeur du FBI. Selon Kash Patel, "plusieurs individus ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank