Soja américain, volaille, motos... mais pas de bourbon : ce que vise la riposte européenne contre les "tarifs Trump"

L'Union européenne a proposé une exemption de droits de douane pour les produits industriels, rejetée depuis par Donald Trump. Désormais, des "contre-mesures" sont prêtes, allant des produits agricoles à l'électronique, en passant par la cosmétique.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SCOTT OLSON )

Quelle riposte européenne aux "tarifs Trump"? Tandis qu'Ursula Von der Leyen à éviter "l'escalade" en matière de droits de douane, l'Union européenne propose en parallèle de répliquer aux taxes américaines sur les importations d'acier par des droits de douane de 25% sur une série de marchandises américaines, citées dans une liste consultée par l'AFP. Le document ne mentionne pas le bourbon, symbole américain, pour éviter des représailles aux vins et spiritueux européens.

Ces droits de douane européens sont censés répondre aux taxes américaines sur l'acier et l'aluminium, entrées en vigueur en mars. Plusieurs pays producteurs de vin, dont l'Italie et la France, avaient plaidé pour épargner le bourbon après les menaces de Washington d'imposer en représailles des droits de douane de 200% sur les vins et spiritueux européens. Et le whisky américain ne figure pas dans la liste des représailles européennes communiquée aux 27 Etats membres avant une réunion de leurs représentants mercredi à Bruxelles.

Taxes effectives à la mi-mai?

Elle comporte en revanche des produits agricoles comme le soja, la volaille, le riz, et plusieurs fruits. Elle prévoit également des droits de 25% sur le bois, les motos, des produits plastique, des équipements électriques ou des produits de maquillage.

La plus grande partie de ces taxes pourraient entrer en vigueur à la mi-mai, si les Etats membres donnent leur accord. Certains droits, sur les amandes par exemple, n'entreraient en vigueur qu'en décembre.

Secteurs où l'Union européenne exporte le plus vers les Etats-Unis, en proportion du total de ses exportations, d'après les données d'Eurostat en 2024 ( AFP / Valentin RAKOVSKY )

L'Union européenne n'a en revanche toujours pas répondu aux droits de douane "réciproques", annoncés la semaine dernière par Donald Trump, qui s'élèvent à 20% pour tous les produits en provenance de l'UE. La riposte européenne sur ces droits réciproques pourrait être présentée "en début de semaine prochaine", a indiqué un porte-parole de la Commission mardi.