«Soirée de merde, soirée honteuse» : Benatia réagit à l'élimination de l'OM

Les termes. Deux buts encaissés en onze minutes (une première pour Marseille en Ligue des champions selon Opta), deux matchs sans marquer en C1, 14 buts encaissés en phase de ligue et une élimination terrible, cela vaut bien une prise de parole. Après la lourde défaite de l’OM à Bruges, Medhi Benatia, le directeur du football olympien n’a pas caché sa déception, qualifiant la rencontre en Belgique de « soirée de merde » puis de « soirée honteuse » à La chaîne l’équipe .

« Demander pardon »

« Quand tu es dans un club comme celui-ci, tu peux perdre des matchs, comme tu as perdu à Madrid, comme tu as perdu à Lisbonne, a-t-il poursuivi. C’est sur que tu ne peux pas perdre comme ce soir. On est sur un problème récurrent : en Championnat, […] on a vu que quand on n’était pas à 100 %, on pouvait passer à la trappe. […] Le football, il faut le respecter, et ce soir, en tant que directeur du football, la seule chose qu’il faut faire c’est de demander pardon. Demander pardon aux supporters, demander pardon à ceux qui font des sacrifices pour ce club. » …

UL pour SOFOOT.com