Soir de grande première pour Galatasaray

L’histoire et avec la manière. Non content d’avoir éparpillé la Juventus en barrage aller de Ligue des champions, Galatasaray s’est aussi offert une soirée record sur la plus grande scène européenne . En effet, c’est la première fois que le club turc inscrit cinq buts dans un même match de C1 de toute son histoire.

JF pour SOFOOT.com