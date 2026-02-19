C3 : un Marocain plie à lui tout seul le Celtic

Triste Celtic Park. S’il ne déçoit jamais en avant-match lors de son légendaire You’ll never walk alone , son équipe si. Giflés 1-4 sur leur terrain par Stuttgart, les Écossais ont été complètement dépassés. Notamment à cause du Marocain Bilal El Khannouss, intenable en attaque, qui a sécurisé le succès des siens par un doublé de renard en première période (1-4) .

De son côté, la Fiorentina continue de se rassurer. Déjà victorieuse en championnat le week-end dernier, la Fio s’est mise sur le chemin des huitièmes en gagnant largement la manche aller chez les Polonais de Jagiellonia (0-3) . Pas d’autres surprises donc, en C3 comme en C4, si ce n’est la contreperformance de Crystal Palace en Bosnie.…

TJ pour SOFOOT.com