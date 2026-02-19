 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

C3 : un Marocain plie à lui tout seul le Celtic
information fournie par So Foot 19/02/2026 à 23:28

C3 : un Marocain plie à lui tout seul le Celtic

C3 : un Marocain plie à lui tout seul le Celtic

Triste Celtic Park. S’il ne déçoit jamais en avant-match lors de son légendaire You’ll never walk alone , son équipe si. Giflés 1-4 sur leur terrain par Stuttgart, les Écossais ont été complètement dépassés. Notamment à cause du Marocain Bilal El Khannouss, intenable en attaque, qui a sécurisé le succès des siens par un doublé de renard en première période (1-4) .

De son côté, la Fiorentina continue de se rassurer. Déjà victorieuse en championnat le week-end dernier, la Fio s’est mise sur le chemin des huitièmes en gagnant largement la manche aller chez les Polonais de Jagiellonia (0-3) . Pas d’autres surprises donc, en C3 comme en C4, si ce n’est la contreperformance de Crystal Palace en Bosnie.…

TJ pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank