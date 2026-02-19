 Aller au contenu principal
Lille se foire encore contre l'Étoile rouge et compromet sa qualification pour les huitièmes
information fournie par So Foot 19/02/2026 à 22:58

Lille se foire encore contre l'Étoile rouge et compromet sa qualification pour les huitièmes

Lille se foire encore contre l'Étoile rouge et compromet sa qualification pour les huitièmes

Sans idées et même surpassé dans le jeu par l'Étoile rouge, Lille s'est incliné à domicile (0-1) en barrages aller de Ligue Europa, et compromet sa qualification pour les huitièmes avant le retour à Belgrade dans une semaine. Impuissant, le LOSC inquiète par son incapacité à marquer des buts et à se frayer des occasions.

Lille 0-1 Étoile rouge

But : Tebo Uchenna (45 e +1) pour Belgrade

Plus d’infos à venir sur sofoot.com…

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com

Copyright © 2026 So Foot

