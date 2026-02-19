Lille se foire encore contre l'Étoile rouge et compromet sa qualification pour les huitièmes

Sans idées et même surpassé dans le jeu par l'Étoile rouge, Lille s'est incliné à domicile (0-1) en barrages aller de Ligue Europa, et compromet sa qualification pour les huitièmes avant le retour à Belgrade dans une semaine. Impuissant, le LOSC inquiète par son incapacité à marquer des buts et à se frayer des occasions.

Lille 0-1 Étoile rouge

But : Tebo Uchenna (45 e +1) pour Belgrade

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com