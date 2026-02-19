Lille se foire encore contre l'Étoile rouge et compromet sa qualification pour les huitièmes
Sans idées et même surpassé dans le jeu par l'Étoile rouge, Lille s'est incliné à domicile (0-1) en barrages aller de Ligue Europa, et compromet sa qualification pour les huitièmes avant le retour à Belgrade dans une semaine. Impuissant, le LOSC inquiète par son incapacité à marquer des buts et à se frayer des occasions.
Lille 0-1 Étoile rouge
But : Tebo Uchenna (45 e +1) pour Belgrade
Plus d’infos à venir sur sofoot.com… …
Par Théo Juvenet pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer