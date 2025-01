Sogenial Immobilier acquiert un deuxième actif en Allemagne pour sa SCPI Coeur d'Europe

La SCPI Coeur d'Europe enrichit son portefeuille avec l'acquisition d'un deuxième actif en Allemagne, confirmant sa volonté de diversification sur les marchés immobiliers européens.

Cet actif de bureaux est situé à Berlin, une capitale dynamique et en plein essor. L'attractivité de la ville se manifeste par un solde migratoire positif, porté par l'arrivée de jeunes professionnels, d'étudiants et de migrants internationaux, témoignant de son rôle central dans l'économie et la culture européennes. Cette acquisition reflète la volonté de la SCPI d'investir dans des marchés porteurs et en pleine croissance.