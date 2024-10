Sogenial Immobilier acquiert en Belgique un ensemble commercial de 1 184 M² pour sa SCPI Cœur d’Europe

La SCPI Cœur d'Europe poursuit son développement et renforce son patrimoine avec l'acquisition d'un ensemble commerciale, située Place de la République Française, au cœur du centre-ville de Liège.

Dans le cadre de cette acquisition, la SCPI enrichit son portefeuille avec un nouvel actif commercial situé en plein centre-ville de la dynamique ville de Liège. Cet ensemble de commerces est implanté au pied de l'immeuble de bureau « Le Charlemagne », au sein d'une zone à forte densité commerciale, animée par la présence de nombreuses enseignes nationales en rez-de-chaussée d'immeubles résidentiels et de bureau.

L'actif, qui bénéficie d'un environnement mixte, se compose de 5 cellules commerciales, actuellement louées à des enseignes reconnues telles que Quick Restaurants, Delforge, Base et Afflelou.

Les équipes de SOGENIAL ont acquis cet actif auprès d'AG Real Estate, filiale immobilière de l'assureur belge AG Insurance. Dans le cadre de cette acquisition, la société de gestion a été conseillée par le Cabinet CMS – Me Lucie de Crane et Me Pierre-Axel Chabot.