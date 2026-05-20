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Sofiane Boufal va devoir trouver un nouveau club
information fournie par So Foot 20/05/2026 à 21:53

Sofiane Boufal va devoir trouver un nouveau club

Sofiane Boufal va devoir trouver un nouveau club

Six mois de frissons et puis s’en va. Arrivé au Havre en janvier dernier, Sofiane Boufal va déjà lever les voiles . Ce mercredi, le Marocain de 32 ans a officialisé son départ de Normandie sur Instagram. « Le maintien est assuré, la mission est accomplie » , a ainsi écrit l’ancien crack de Southampton. «  Porter les couleurs du HAC a été un honneur et une immense fierté. J’ai pris énormément de plaisir à jouer au stade Océane devant vous, mais aussi dans tous les stades où vous vous êtes déplacés pour nous soutenir. Longue vie au Havre en Ligue 1 ! »

FL pour SOFOOT.com

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