Sofiane Boufal va devoir trouver un nouveau club

Six mois de frissons et puis s’en va. Arrivé au Havre en janvier dernier, Sofiane Boufal va déjà lever les voiles . Ce mercredi, le Marocain de 32 ans a officialisé son départ de Normandie sur Instagram. « Le maintien est assuré, la mission est accomplie » , a ainsi écrit l’ancien crack de Southampton. « Porter les couleurs du HAC a été un honneur et une immense fierté. J’ai pris énormément de plaisir à jouer au stade Océane devant vous, mais aussi dans tous les stades où vous vous êtes déplacés pour nous soutenir. Longue vie au Havre en Ligue 1 ! »

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FL pour SOFOOT.com