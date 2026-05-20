Aston Villa fait joujou avec Fribourg et remporte la Ligue Europa

Sans surprise, Aston Villa a largement pris le dessus sur Fribourg pour remporter la Ligue Europa, la cinquième déjà sur l'étagère d'Unai Emery. Le club de Birmingham remporte son premier trophée européen depuis un bail : 44 ans !

Fribourg 0-3 Aston Villa

Buts : Tielemans (40 e ), Buendía (45 e +3) et Rogers (57e) pour les Villans

Unai Emery est à la Ligue Europa ce que Carlo Ancelotti est à la Ligue des champions. Ce mercredi, le grand favori Aston Villa n’a fait qu’une bouchée de la surprise Fribourg (0-3) en finale au Stade Beşiktaş, permettant au coach espagnol de soulever la C3 pour la cinquième fois de sa carrière, lui qui l’avait déjà remportée trois fois avec Séville et une fois avec Villarreal. Quarante-quatre ans après le dernier trophée européen des Villans – la Coupe des clubs champions, en 1982 –, voilà que le club de Birmingham renoue avec son glorieux passé et réaffirme encore un peu plus qu’il est désormais un nom qui compte sur le Vieux-Continent. Istanbul risque de ne pas beaucoup dormir avec ces bons vieux Anglais cette nuit.…

Par François Linden pour SOFOOT.com